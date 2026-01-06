Ufunguzi wa Ubalozi wa Palestina jijini London; Hatua ya Kuitambua Nchi Huru ya Palestina chini ya Migongano ya Sera za Uingereza +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Miezi minne baada ya serikali ya Uingereza kuchukua hatua ya kuitambua nchi huru ya Palestina, ubalozi wa serikali ya Palestina ulifunguliwa rasmi katika mji wa London, mji mkuu wa Uingereza magharibi mwa Ulaya. Hafla hiyo ilihudhuriwa na idadi ya wanadiplomasia na wanaharakati wanaounga mkono taifa la Palestina, na ikaonyesha kupandishwa kwa hadhi ya uwakilishi wa Palestina nchini Uingereza.

Katika hafla hiyo, Husam Zomlot, balozi wa Palestina nchini Uingereza, aliitaja jengo la ubalozi kuwa “kipande cha Palestina kwenye ardhi ya Uingereza,” akilieleza kama ishara ya amani, utu, na kuendelea kwa mapambano ya watu wa Palestina kwa ajili ya haki na uhuru. Alisisitiza kuwa ufunguzi wa ubalozi huu ni dalili ya uhai wa utambulisho wa Palestina na ujumbe wa kusimama imara kwa watu wa Gaza, Ukingo wa Magharibi, na kambi za wakimbizi.

Balozi wa Palestina pia, kwa kufunua kibao rasmi cha ubalozi, alitangaza kubadilishwa kwa “Uwakilishi wa Palestina” kuwa “Ubalozi wa Serikali ya Palestina”; hatua ambayo kwa mujibu wa mila za kidiplomasia ina maana ya kuinuliwa kwa hadhi rasmi ya Palestina na kukamilika kwa taratibu na maandalizi ya kiutawala kati ya pande mbili ili kufanya kazi katika ngazi ya ubalozi.

Ufunguzi wa ubalozi huu umefanyika katika hali ambayo serikali ya Uingereza hapo awali, tarehe 21 Septemba 2025, iliitambua Palestina kama dola huru yenye mamlaka; uamuzi ambao, licha ya matangazo ya kisiasa ya London, bado uko katika mgongano wa wazi na uendelezaji wa uungaji mkono wa vitendo wa nchi hiyo kwa utawala wa Kizayuni. Hali hii inaonyesha kuwa Magharibi, hata katika hatua kama hizi za kisimboli, bado zinakwepa wajibu wao wa kweli katika kukomesha ukaliaji na kutekeleza sheria za kimataifa.