Azhari: umoja wa taifa na sauti moja ya wananchi imechanganya adu

Kulingana na ripoti ya kampuni ya habari ya Abna, Hojatul Islam na al-Islam Mohseni Azhari, Kiongozi wa Mamlaka ya Uhaija, alizungumza katika kikao kilichohudhuriwa na watawala wengine wa uhaija, na kuelezea kuhusu ushiriki wa kipekee wa watu katika kampeni ya "Jan Fada" (kujiwekea tayari kwa fidiya ya maisha), na alisema: "Watu wetu, chini ya mashambulizi ya ndege na vitisho vya mara kwa mara vya adui mwenye uadui na mvamizi, na licha ya matatizo fulani ya kiuchumi na gharama za juu, kwa uamuzi thabiti na ushiriki wa kipekee, wamejisajili katika kampeni ya Jan Fada kwa ajili ya Iran. Zaidi ya watu 30 milioni kutoka kwa watu wetu wazuri, wanaume na wanawake, wazee na vijana, wameeleza kuwa wako tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya Iran ya Kiislamu na kujitolea katika eneo lolote ambalo mfumo unataka, kutoka uwanja wa vita hadi barabara."

Kiongozi wa Mamlaka ya Uhaija, akiashiria kwa umuhimu wa kuheshimu zaidi watu wanaotaka kutoa fidiya ya maisha kwa Iran ya Kiislamu, alieleza: "Ruhima hii ya ubinadamu na ujasiri ya taifa la Iran, ambayo inatiririka hata katika watoto wadogo wa Iran, si kitu kinachopatikana kupitia masomo, majadiliano, khutuba au darasa; hii ni neema na upendo wa Mungu kwa taifa la Iran.

Tunapaswa kuwa shukrani kwa neema hii ya Mungu; shukrani kwa neema hii ni huduma isiyo na malipo kwa watu hawa wa dhati na waojasiri. Tunapaswa kuwepo katika uwanja wa huduma kwa watu, nchi na mfumo kwa maana yote; ni lazima tusaidie kuimarisha umoja wa kitaifa; tunapaswa kuwapa usaidizi na msaada zaidi wakuu wa utekelezaji katika serikali ili kuhakikisha huduma bora kwa watu."