Mazungumzo kati ya Iraqchi na Mfalme wa Oman kuhusu mabadiliko ya eneo hilo

Kulingana na ripoti ya Abna kutoka Al-Mayadeen, Kampuni ya Habari ya Oman ilithibitisha kuwa Mfalme wa nchi hiyo alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Seyed Abbas Iraqchi Muscat, na kupata habari juu ya maoni ya Tehran kuhusu mabadiliko ya eneo hilo.

Kulingana na ripoti hiyo, Mfalme wa Oman alisisitiza umuhimu wa kufikia suluhisho la kisiasa la kudumu kwa lengo la kupunguza athari za mafuko kwa watu wa eneo hilo.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu pia alimshukuru Oman kwa msaada wake kwa majaribio ya mazungumzo na kuimarisha hatua katika njia ya kufikia utulivu.