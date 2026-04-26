Marekani iko katika utengano; umoja wa taifa wa Iran ni sababu kuu ya kushindwa kwa Trump

Katika mazungumzo haya, Abbas Papizadeh alitaka kuonyesha reaktion dhidi ya maneno ya uwongo ya Rais wa Marekani kuhusu kutokuwepo kwa makubaliano kati ya viongozi wetu na alisema: "Kwanza kabisa, ni lazima tukumbuke kuwa Marekani kama nchi yenye malengo mengi, inadhani kuwa kwa kuingia katika vita yoyote inaweza kuwalazimisha wengine kujiunga na masharti yake na maombi yake ya upande mmoja kwa nguvu. Marekani imefanya vitendo dhidi ya baadhi ya nchi dhaifu na kufikia mafanikio kadhaa, na hii ilimsababisha Rais wa Marekani kujiingiza katia dhana kwamba anaweza kufikia malengo yake pia kuhusu Iran."

Aliendelea kusema: "Kwa dhana hii na shinikizo ambalo lobby ya Zionista iliingiza kwenye Trump kupitia uamuzi wa 'Epstein', iliomsukuma kuingia katika mgogoro na Iran. Alipeleka meli zake kuelekea Iran na kwa kutumia utajiri mkubwa na propaganda, alijaribu kuingiza hofu na huzuni katika mioyo ya watu na viongozi wa Iran, lakini njia hii ya kuogofisha ambayo kawaida hutumiwa katika maeneo mengine ya dunia wakati wa kusafiri kwa meli, imefanikiwa kabisa Iran. Hata siku chache kabla ya Vita vya Ramadhani, yeye na wakuu wengine wa Marekani walioteka kwa ajili ya kusema kwa shaka: Kwa nini watu wa Iran hawajali? Hii ilikuwa ya ajabu kwao!"

Iran imeharibu utawala wa Marekani

Mwanachama wa Baraza la Ushauri la Kiislamu alisema: "Hatua iliyofuata walitumia shambulio la kijeshi dhidi ya Iran, lakini kwa bahati nzuri kwa utabiri mzuri uliofanywa na nguvu zetu za kijeshi, kwa shambulio la wakati na lenye ufanisi dhidi ya meli za Marekani, meli hizo zilitishwa kurudi nyuma na zimerudi hadi mwisho wa Bahari ya Hindi na kweli zimeondoka kwenye uwanja. Hii ilimsababisha hasira ya Trump, kwa sababu heshima ya meli za Marekani imeharibika."

Papizadeh alisema: "Katika vita vya 40 vya Ramadhani vilivyowekwa juu ya nchi yetu, Marekani na serikali ya Zionista hawakuweza kufikia malengo yao huku wakiwa na makosa yote yao ikiwamo mauaji ya haidi ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, wakuu, viongozi na watu wasio na hatia. Adabu hakuwa na uwezo wa kufikia malengo yao dhidi ya Iran, bali kwenye mitaa tunaona umoja wa watu. Hii inathibitisha nguvu ya watu na uandamanaji wa jumla katika Jamhuri ya Kiislamu ambayo ilimsababisha hasira ya Trump."