Kulingana na ripoti ya Abna, mmoja wa wawalimu wa Chuo Kikuu cha Johns Hopkins alitangaza kuwa kizuizi cha baharini cha Marekani juu ya bandari za Iran hakitasababisha kuanguka kwa uchumi wake, kwa sababu hii ilikuwa imejaribiwa na Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani.

Aliandika kwenye jukwaa la X kuwa mizigo ya mafuta ya Iran katika nusu ya pili ya mwaka 2019, wakati wa kuongezeka kwa shinikizo kwenye minyororo ya usambazaji, kupoteza fursa za ajira na upotevu wa kiuchumi kutokana na mlipuko wa virusi vya "Kovidi" ilifika sifuri, lakini uchumi wa Iran umeboreshwa polepole na kurudi kwa mizigo ya mafuta.

Esfandiar Batmanghelidj aliongeza kuwa uzalishaji wa mafuta leo umerejesheka kwenye viwango vilivyokuwepo kabla ya vikwazo, kwa sababu kizuizi hakikuwa kimesababisha uharibifu wa kutosha kwa muda mfupi ili kuzidisha uzito wa mazungumzo kwa faida ya Trump. Anadhani kuwa hali ni "kwa kiwango kikubwa sawa", na hii ndiyo inayowezesha kufikia makubaliano.

Aliongeza kuwa kizuizi cha kiuchumi cha Iran hakuhitajiki kusababisha kuanguka kwa uchumi wake, bali viashiria vya kiuchumi vinaboreshwa polepole na kuweka vikwazo vya muda mfupi.

Jarida la New York Times la Marekani hivi karibuni limeripoti kuwa hali ya hivi karibuni inaonyesha kuwa Tehran bado ina udhibiti wa Mlango wa Hormuz, ambayo inamruhusu kuongeza shinikizo kwa uchumi wa dunia.