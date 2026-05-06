Mazungumzo ya Simu ya Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, ambaye yuko Beijing kwa ajili ya kukutana na kushauriana na viongozi wa China, leo alasiri ya Jumatano alizungumza kwa simu na Faisal bin Farhan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia.

Katika mazungumzo hayo, pande zote mbili, huku zikichunguza mwenendo wa hivi karibuni wa mabadiliko ya kikanda, zilisisitiza kuendelea kwa njia ya kidiplomasia na ushirikiano wa nchi za kanda kuzuia kuzuka na kuongezeka kwa mivutano.