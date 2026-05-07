Ujumbe wa Araghchi kwa Kifo cha Shahidi cha Mwana wa Mjumbe wa Baraza la Uongozi la Hamas

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, ametoa pole kwa kifo cha shahidi cha Azzam al-Hiyya.

Katika maandishi ya ujumbe huo umesemwa:

"Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwingi wa neema

Ndugu mwenye heshima, Dkt. Khalil al-Hiyya, mjumbe wa Baraza la Uongozi la Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina - Hamas

Kwa majonzi makubwa na huzuni nyingi, nimepokea habari za kifo cha shahidi cha Bwana Azzam al-Hiyya, mwana wako mpiganaji, katika kitendo cha kigaidi cha utawala mbaya wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza. Natoa pole na rambirambi zangu kwako kwa msiba huu.

Utawala wa Kizayuni kwa udanganyifu wake unadhani kwamba kwa kufanya uhalifu huu utaweza kuleta dosari katika mapambano ya taifa kubwa na muwamala wa Palestina dhidi ya uvamizi; bila kujua kwamba vitendo hivyo, si kwamba vinadhoofisha nia ya watu na viongozi wa upinzani, bali vinaimarisha zaidi azma yao ya kuendelea na njia ya upinzani hadi kufikia lengo la ukombozi wa Palestina na Al-Quds Tukufu.

Ninamwomba Mwenyezi Mungu, Mwenye kushinda, rehema na msamaha wake mpana kwa shahidi huyo mkuu na wanao wengine waliouawa, na ninakuombea wewe na familia yako yenye heshima subira na afya.

Sayyid Abbas Araghchi

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran"