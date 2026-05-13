Matumizi ya makombora 1,300 ya Patriot na Marekani katika vita vya siku 40 dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya Kiebrania vimeripoti kwamba Marekani katika vita vya siku 40 dhidi ya Iran, imetumia makombora 1,300 ya Patriot.

Vyombo vya habari vya Kiebrania vimeongeza: Nyaraka za hivi karibuni za Wizara ya Ulinzi ya Marekani zinaonyesha kwamba Pentagon inakusudia kuongeza uzalishaji wa kila mwaka wa makombora ya Patriot hadi 2,000; hatua ambayo kwa mujibu wa nyaraka hizi, inafuatwa kupitia mpango wa miaka saba.

Kila kombora la Patriot lina gharama kati ya dola milioni 4 hadi 4.5.