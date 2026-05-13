Jasusi mpya ya Trump; Kuchapisha ramani ya kijiografia ya Venezuela na bendera ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Donald Trump, Rais wa Marekani, tena kwa kuchapisha uzi kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, amezungumzia uwezekano wa kuiunganisha Venezuela na Marekani.

Hili linatokea wakati ambapo hapo awali, Rais wa muda wa Venezuela, katika majibu yake kwa ndoto za Trump, alisema wazi: "Sijawahi hata kufikiria kuwa jimbo la 51 la Marekani."

Delcy Rodríguez, Rais wa muda wa Venezuela, Jumatatu katika hotuba yake, alikanusha ndoto za Trump kuhusu kuiunganisha nchi yake na Marekani na akasema wazi kwamba Caracas "kamwe" haifikirii kuwa jimbo la 51 la Marekani kama anavyosema Rais wa Marekani.

Delcy Rodríguez alijibu kuhusu suala hili: "Suala hili halitazingatiwa kamwe; kwa sababu kama kuna kitu chochote sisi Wavenezuela tunacho, ni kwamba tunapenda mchakato wetu wa uhuru, tunawapenda mashujaa wetu."

Trump, mapema wiki hii, alitangaza kwamba "ataichunguza kwa uzito" kuunganisha Venezuela kama jimbo la 51!