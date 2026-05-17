Haki yetu ya nyuklia haihusiani na Amerika; hatutakataa mamlaka yetu juu ya Mlango wa Hormuz

Alaeddin Boroujerdi katika mahojiano, akisisitiza kuwa tuna masharti yetu maalum kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo yanayowezekana, alisema: Upande mwingine lazima ukubaliane na kanuni, vinginevyo mazungumzo hayatakuwa na matunda na ni bure. Lazima wazingatie sheria za mchezo. Walitulazimisha vita, kwa hivyo ni lazima wakubali kwamba wao ndio wavamizi na walipie fidia za vita.

Aliendelea: Lazima wakubali kwamba mali za Iran zilizofungwa ziachiliwe, kwa sababu hii ni dhulma iliyo wazi dhidi ya watu wetu. Pia, vikwazo lazima viondolewe. Kukubali masharti haya ni lazima, kwa sababu ikiwa tutafanya mazungumzo na hata yachukue miaka miwili lakini matokeo yake ni kuendelea kwa dhulma dhidi ya watu wa Iran, yana faida gani kwetu?

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni ya Bunge la Mashauriano la Kiislamu alibainisha: Kwa upande mwingine, upande mwingine lazima ukubali kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndiyo inayotawala Mlango wa Hormuz, na hii ni sehemu ya mamlaka yetu ya kitaifa. Katika vita vya kulazimishwa vya hivi karibuni, kwa kuzingatia ushindi wetu dhidi ya adui, tulipata fursa hii na hatutaiacha kamwe.

Boroujerdi alisisitiza: Pia ni lazima wakubali kwamba makubaliano yoyote katika mazungumzo ya baadaye yanayowezekana yatakuwa makubaliano na safu nzima ya upinzani, ikijumuisha Lebanoni, Iraq, na Yemen. Ikiwa hawatakubali kanuni hizi, kuingia kwenye mazungumzo hakutakuwa na faida.