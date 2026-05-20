New York Times: Iran Iko Tayari

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la New York Times likimnukuu afisa mmoja wa kijeshi wa Marekani limesema kuwa Iran imefungua tena maeneo yake kadhaa ya makombora yaliyoharibiwa wakati wa vita katika kipindi cha mapumziko ya vita.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Iran imehamisha vizindua vya makombora vinavyobebeka pamoja na kurekebisha baadhi ya mbinu za kijeshi ili kujiandaa kwa migogoro yoyote inayoweza kutokea.

Ripoti hiyo inasisitiza kuwa Iran imeweka idadi kubwa ya makombora ya balestiki katika vituo vya kijeshi vilivyohifadhiwa miongoni mwa milima, jambo ambalo linafanya iwe vigumu sana kwa ndege za kivita za Marekani kuyalenga. Kwa sababu hiyo, mashambulizi ya awali ya Marekani yalilenga tu viingilio vya vituo hivi, lakini Iran ilifanikiwa kufungua tena mengi yao.

Pia imeripotiwa kuwa Iran inatafuta kuboresha uwezo wake wa ulinzi kwa kuchambua mwendo wa ndege za kivita za Marekani. Matokeo yake, uwezo wa ulinzi wa Iran umeimarishwa na ndiyo sababu iliweza kuangusha ndege ya kivita ya Marekani aina ya F15 na kulenga F35. Ndani ya Iran kuna imani kwamba inawezekana kupinga na kustahimili Marekani. Nchi hii, licha ya mashambulizi na mabomu, imeibuka kwa nguvu na kubadilika zaidi kutokana na vita vilivyopita.