Haaretz: Tulishangazwa na matamshi ya Trump kuhusu Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Haaretz kwa kunukuu vyanzo vya jeshi la Kizayuni liliandika kwamba limeshangazwa na matamshi ya Donald Trump, Rais wa Marekani, kwamba alikuwa masaa machache tu mbali na kushambulia Iran.

Gazeti hilo likizungumzia misimamo ya kujitawala ya Trump, liliandika kwamba Tel Aviv ilitarajia kwamba mipango yoyote ya kushambulia Iran ingeratibiwa moja kwa moja na kwa upana na Tel Aviv.

Gazeti la Haaretz kwa kunukuu vyanzo vya usalama liliandika kwamba kuanza tena kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran bila shaka kutapelekea Israel kushiriki katika vita.

Ripoti hii ya Kizayuni hata hivyo ilionyesha shaka juu ya uwezekano wa kufikia malengo ya Marekani na Kizayuni kuhusu mabadiliko ya utawala nchini Iran kupitia kurudi kwenye vita.