Utetezi wa vyombo vya habari vya Kizayuni kwa tabia ya Ben Gvir: Tabia yake ni ya kawaida katika "Israel"!

Kwa mujibu wa ABBA kwa kunukuu mtandao wa Al-Mayadeen, gazeti la "Haaretz" la utawala wa Israel liliripoti kwamba tabia ya Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala, ingawa ni "mkorofi" zaidi kuliko maafisa wengine, lakini inalingana kabisa na viwango vya kawaida katika utawala wa Israel.

Haaretz wakati huo huo aliongeza kwamba vitendo vya vurugu na kuwadhalilisha wanaharakati mbele ya kamera na mbele ya mawaziri ni "kashfa" ambayo haiwezi kufichwa tena.

Wakati huo huo, shirika la redio na televisheni la utawala wa Israel liliripoti kwamba nchi kadhaa za Ulaya pamoja na Kanada, baada ya kuchapishwa kwa video ya Ben-Gvir, ziliwaita mabalozi wa utawala wa Israel na kuwapa maonyo.

Pia Mike Huckabee, balozi wa Amerika huko Tel Aviv, bila kurejelea rekodi mbaya ya utawala wa Kizayuni katika duru za kimataifa ambao unajulikana kwa ugaidi wa kiserikali, alidai: Ben-Gvir amekosea heshima ya Israel.

Penny Wong, Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia pia saa chache zilizopita akijibu kitendo hiki kibaya cha Ben-Gvir alisema: Picha zilizochapishwa na Ben-Gvir za wanaharakati waliokamatwa wa Meli ya Ustahimilivu ni za kushtua na hazikubaliki.

Aliongeza: Tunalaani tabia ya kudhalilisha ya maafisa (wa utawala) wa Israel na Ben-Gvir dhidi ya wanaharakati waliokamatwa wa Meli ya Ustahimilivu.

Picha zilizochapishwa zinaonyesha kwamba wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya kuwakamata wanaharakati wa "Meli ya Sumud", wamewatendea kwa vurugu na matusi.

Kwa upande mwingine picha za ukatili na matendeleo yasiyo ya kibinadamu ya Ben-Gvir na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya wanaharakati waliokamatwa wa Meli ya Sumud zimechapishwa ambazo zimesababisha hasira ya ulimwengu.