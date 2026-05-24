Kiongozi wa Ansarallah Yemen: Vyombo vya habari ni uwanja muhimu zaidi wa mapigano kati ya Uislamu na Uzayoni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Abdul-Malik al-Houthi, kiongozi wa Ansarallah Yemen, alisema: "Wakati mataifa yetu yanapowategemea maadui zao kwa mahitaji yao ya kimsingi ya chakula, yanageuka kuwa chombo cha shinikizo mikononi mwa maadui hao. Maadui wanatumia shinikizo la kiuchumi na vikwazo kama silaha kuu ya kulenga Ummah wa Kiislamu na wengine."

Aliongeza: "Wayahudi wa Kizayoni, Amerika na Israel wanaelewa umuhimu wa silaha ya vikwazo na wanaitumia kwa nguvu zaidi katika uwanja wa makabiliano na mapambano dhidi ya Ummah wetu."

Kiongozi wa Ansarallah Yemen alisema: "Maadui wameutumia na wanaendelea kutumia shinikizo la kiuchumi na vikwazo dhidi ya Iran, Iraq, Libya, Syria, Yemen, Cuba, na nchi nyingine nyingi duniani kote. Maadui wetu wanatumia silaha ya vikwazo dhidi ya Ummah wa Kiislamu, wakati Ummah wa Kiislamu hauitumii dhidi yao, ingawa ni silaha madhubuti."

Aliongeza: "Inashangaza sana kwamba serikali zisizo na busara na zenye udhalimu katika ulimwengu wa Kiislamu zinazingatia vikwazo vya kiuchumi kwa manufaa ya Amerika. Rekimu nyingi za Kiarabu ndizo zinazozingatia zaidi vikwazo na zinatenda kwa mujibu wa maslahi ya Amerika dhidi ya nchi za Kiislamu."

Alibainisha: "Kama rekimu za Kiarabu na Kiislamu zingekuwa wenye kushikamana na Kurani kama vile wanavyofuata maamuzi ya Amerika, hali ya Ummah wa Kiislamu ingekuwa tofauti kabisa na ilivyo sasa."

Alisema: "Kuna utegemezi mkubwa kwa uagizaji kutoka nje kama sera ya kiuchumi kwa gharama ya kudhoofisha uzalishaji wa ndani. Inastaajabisha kweli kwamba wafanyabiashara wanaagiza kila kitu na gharama ya uagizaji huu inalipwa kwa dola."

Alisema: "Wakati roho ya vitendo na uzalishaji inapoiondoka jamii, hali hatari inatokea ambayo matokeo yake ni ukosefu wa ajira, uzembe, na kupoteza ujuzi wa vitendo. Harakati ya kiuchumi ni harakati ambayo mataifa huenda ndani ya mfumo wa hatua za vitendo na uzalishaji."

Alibainisha: "Rasilimali zetu za kitaifa na za kiuhuru za mafuta na gesi ziko chini ya udhibiti wa maadui zetu ambao wanawanyima watu wetu. Zuio la kiuchumi dhidi ya nchi yetu ni kali sana na zaidi kuliko nchi nyingine yoyote ya Kiarabu au Kiislamu."