Sheikh Naim Qassem: Silaha zitasalia mikononi mwetu; Iran itatoka vitani kwa kichwa cha juu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Manar, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon, alisema: Leo tutajadili Siku ya Upinzani na Ukombozi, hali ya kisiasa ya sasa, na hali nchini Iran, Bahrain na Palestina. Nawapongeza Waislamu kwa Idd ya Adha, sikukuu ya kujitolea kafara, msamaha na mwingiliano kwa imani unaosababisha kukabiliana na shetani.

Aliongeza: Tunaweza kuchukua kanuni tano muhimu kutoka kwa upinzani na ukombozi. Kila mtu aliyeshiriki katika upinzani alikuwa mshiriki ndani yake na katika ukombozi uliopatikana. Upinzani ni matokeo ya uongozi wa Sayyed wa mashahidi wa Ummah, Sayyed Hassan Nasrallah.

Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon alisema: Ushindi huu ulikuwa matokeo ya ushirikiano kati ya jeshi, watu na upinzani. Kulikuwa na uratibu kati ya serikali na upinzani, na hii ilikuwa sababu muhimu na yenye ushawishi katika kufikia uhuru. Upinzani na ukombozi ni sikukuu kwa watu huru duniani na sikukuu kwa Palestina. Tunawakumbuka hapa Rais Émile Lahoud na Nabih Berri, Spika wa Bunge, ambao walikuwa wateja wa uhuru.

Mradi wa Israel ni kuondoa upinzani na kuuteka Lebanon polepole

Aliongeza: Miaka kumi na tano ya uvamizi, pamoja na kuundwa kwa jeshi la Kusini mwa Lebanon, yalilenga kufikia matarajio ya adui wa Israel nchini Lebanon. Makubaliano ya kufedhehesha ya Mei 17 hayakutekelezwa na yalifutwa mwaka 1984, na hii ilikuwa hatua katika kuelekea uhuru uliopatikana mwaka 2000. Nawapongeza wote kwa uhuru huu mkubwa, kwa kichwa hiki cha juu na heshima.

Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon alisema: Tarehe 24 Novemba 2024, serikali ya Lebanon ilifikia makubaliano yasiyo ya moja kwa moja ambayo yalipaswa kumaliza uvamizi na kusimamisha mashambulizi. Kwa muda wa miezi 15 baada ya makubaliano, mashambulizi ya Israel yaliendelea. Serikali ya Lebanon haikuweza kutekeleza makubaliano hayo. Makubaliano ya serikali ya Lebanon yaliendelea hadi tarehe 2 Machi 2026, upinzani ulipotangazwa kuwa halali kuwaua. Ninatoa wito kwa serikali ya Lebanon kufuta maamuzi yaliyochukuliwa dhidi ya upinzani na kusimama upande wa watu wake. Mradi wa Israel ni kuondoa upinzani na kuuteka Lebanon polepole kama sehemu ya mpango wake.

Sheikh Naim Qassem alisema: Vizuizi vya hivi karibuni vya Marekani vimewekwa kwa lengo la kukandamiza, na hii inaonyesha kutokuwa na uwezo wa kufikia malengo yao. Vizuizi vya Marekani havitatudhoofisha, na kama Marekani itafanya ukatili zaidi, haitapata chochote nchini Lebanon.

Alipokataa tena upokonyaji silaha wa Hizbullah nchini Lebanon, alisisitiza: Upokonyaji silaha ni kunyima Lebanon uwezo wake wa kujilinda na kufungia njia ya uharibifu wake, na hili halikubaliki kwetu. Wanatuambia tuwasaidie katika upokonyaji silaha wetu wenyewe, ili Israel iweze kuingia, kutuua na kuwahamisha watu wetu.