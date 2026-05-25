Simulizi za wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina kuhusu fedheha na mateso katika gereza la utawala wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, wanaharakati hao baada ya kurudi walitoa ushuhuda wa kushtua kuhusu hali ya kukamatwa kwao katika maeneo yanayokaliwa ya Palestina; kukamatwa ambako kulifanyika baada ya meli yao kukamatwa katika Bahari ya Mediterania wakiwa njiani kujaribu kuvunja kizuizi cha Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa wanaharakati, vikosi vya Kizayuni wakati wa kuteka meli mnamo Mei 18, walitumia ukatili mkali dhidi ya wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina, na kusababisha kujeruhiwa kwa kadhaa kati yao.

Vyanzo vinavyohusiana na kampeni hii vilitangaza kwamba wanaharakati wawili Wafaransa bado wanatibiwa katika moja ya hospitali za Uturuki kutokana na ukali wa majeraha waliyopata wakati wa kukamatwa na kusafirishwa kwenda.

Maryam Haj al, mwanaharakati na mtoa huduma za matibabu, alisema kwamba watu hao waliozuiliwa katika mji wa Ashdod chini ya uangalizi wa moja kwa moja wa polisi wa utawala wa Israel na chini ya Itamar Ben-Gvir, waziri (anayejulikana kama) wa usalama wa ndani wa utawala wa Kizayuni, waliwekwa katika hali ngumu.

Alisisitiza kwamba wanaharakati waliwekwa ndani ya makontena meusi yaliyofungwa; hatua iliyolenga kuwaudhi, kuwafedhehesha na kuwaondoa heshima yao ya kibinadamu.