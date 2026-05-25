Mamia ya makampuni ya Israel yako kwenye hatihati ya kufilisika

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, vyombo vya habari vya Kizayuni vimekiri kwamba zaidi ya wakandarasi 270 wamefilisika ndani ya miezi 4 kutokana na uhaba wa wafanyakazi, ongezeko la viwango vya riba na gharama za ujenzi.

Muendelezo wa ripoti hii umesema kwamba mamia ya makampuni katika sekta ya ujenzi yako kwenye hatihati ya kufilisika kutokana na uhaba wa wafanyakazi na ongezeko la gharama.

Gazeti la Kiebrania Haaretz pia limeripoti kwamba ahadi za ushindi za Netanyahu ziliishia kwa mafungo makamili ya Marekani, na Tel Aviv inaonekana hoi mbele ya Hizbullah.

Hapo awali pia iliripotiwa kwamba wakazi na maafisa wa eneo katika makazi ya «Kiryat Shmona» na maeneo mengine ya kaskazini mwa Palestina inayokaliwa, wakionyesha hasira yao kwa vitendo vya jeshi la utawala na baraza la mawaziri la Netanyahu, walitangaza kwamba makamanda wa Kizayuni katika eneo la kaskazini wamewaacha nguvu zao kwa Hizbullah.