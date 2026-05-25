Majeshi ya Kizayuni kuyarudi nyuma mbele ya «Ababil» ya Hizbullah

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Hizbullah ya Lebanon jana ilichapisha picha za kulengwa kwa wanajeshi wa Kizayuni katika eneo la Reshalf lililoko kusini mwa nchi hiyo.

Operesheni hii ilifanywa kwa idadi ya ndege za kujitoa mhanga za «Ababil».

Katika picha hizi zinaonekana mizinga ya Merkava ikiungua, vifaa vya kivita vya wanajeshi wa Kizayuni na tingatinga D9.

Pia imeripotiwa kwamba wanajeshi wengi wa Kizayuni baada ya operesheni nzito ya ndege zisizo na rubani za Hizbullah waliondoka katika eneo hili na kujiondoa.

Hizbullah ya Lebanon tangu asubuhi ya leo imetoa taarifa 28 kuhusu operesheni zake dhidi ya maeneo ya mkusanyiko wa wanajeshi wa Kizayuni na vituo vipya vya amri katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, na pia kukabiliana na ndege za kivita na ndege zisizo na rubani za adui.