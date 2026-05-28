Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ebrahim Azizi, Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni wa Bunge, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitarudi nyuma kutoka kwenye mistari yake nyekundu kama vile haki ya utajirishaji, urani uliotajirishwa, usimamizi wa Mlango wa Hormuz, na kuondolewa kwa vikwazo.

Azizi aliongeza: Ni wazi kwamba Trump, ili kujiokoa mwenyewe kutoka kwenye mkwamo huu wa kimkakati, siku moja anatumia zana ya vitisho, na siku nyingine anaomba kwa unyenyekevu kwa ajili ya makubaliano.