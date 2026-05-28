Vita dhidi ya Iran Vimepunguza Akiba muhimu ya Makombora ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya i24NEWS, ripoti mpya iliyochapishwa na Kituo cha Tafiti za Kimkakati na Kimataifa cha Marekani (CSIS) inaonyesha kwamba utegemezi mkubwa wa Washington kwa silaha na risasi za Marekani katika Mashariki ya Kati umepunguza kwa kiasi kikubwa sehemu ya akiba ya kimkakati ya ulinzi wa nchi hiyo na kuzua wasiwasi kuhusu utayari wa kijeshi wa Washington kwa uwezekano wa makabiliano katika eneo la Pasifiki.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makampuni ya ulinzi ya Marekani yanahitaji angalau miaka mitatu kujenga upya akiba ya mifumo mitatu muhimu ambayo ilitumika sana katika vita dhidi ya Iran.

Upungufu huu unajumuisha makombora ya masafa marefu ya Tomahawk ya cruise, pamoja na makombora ya kukataza ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na THAAD, ambayo hutumiwa kukabiliana na ndege zisizo na rubani na makombora ya washambuliaji.

Kituo cha Tafiti za Kimkakati na Kimataifa cha Marekani kimekazia kwamba ingawa akiba ya sasa ya Marekani bado inakadiriwa kutosha kuendelea na mapigano dhidi ya Iran, kupungua kwa kasi kwa akiba hii kumezua pengo hatari katika uzuiaji wa kijeshi wa Marekani katika maeneo mengine.

Ripoti hiyo inasema kwamba wapangaji wa kijeshi wa Marekani wana wasiwasi kwamba ikiwa vita vya uwezekano na China vitaibuka kuhusu Taiwan, upungufu huu utakabiliana na uwezo wa mapigano na nguvu ya moto ya vikosi vya Marekani kwa changamoto kubwa.