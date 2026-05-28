Pezeshkian: Tunashukuru Pakistan kwa jukumu lake la kujenga katika kupunguza mvutano katika eneo hili

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, katika mazungumzo yao ya simu, pamoja na kupitia hali ya sasa ya uhusiano wa nchi mbili, walibadilishana maoni na kushauriana kuhusu mabadiliko ya kikanda na michakato ya kidiplomasia inayoendelea.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mazungumzo haya, kwa kuwapongeza serikali na watu wapenzi na wa kindugu wa Pakistan kwa sikukuu ya Eid al-Adha, alishukuru kwa jukumu la kujenga na la kuwajibika la Islamabad katika kuunga mkono juhudi za kidiplomasia na juhudi za kupunguza mvutano na kukomesha migogoro na misukosuko inayoendelea katika eneo hilo.

Pezeshkian pia alisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushirikiano na uratibu kati ya nchi za Kiislamu ili kulinda utulivu, usalama na maslahi ya pamoja ya ulimwengu wa Kiislamu.

Waziri Mkuu wa Pakistan naye katika mazungumzo haya, kwa kuwapa pongezi za Eid al-Adha kwa Rais, serikali na watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alionyesha matumaini kwamba michakato ya kidiplomasia inayoendelea katika siku za blkaribuni itasababisha matokeo ya mwisho, yenye ufanisi na ya kudumu, na kuweka msingi wa kuimarisha amani, utulivu na ushirikiano wa kikanda.

Katika muendelezo wa mazungumzo haya ya simu, pande zote mbili kwa kusisitiza kina cha uhusiano wa kihistoria, kitamaduni na kindugu kati ya Tehran na Islamabad, zilijadili njia za kuendeleza na kuinua ushirikiano wa nchi mbili, hasa katika nyanja za uchumi, biashara, usafiri wa mpito na forodha, na zilisisitiza umuhimu wa kuharakisha utekelezaji wa mikataba ya pamoja na kutumia uwezo uliopo kupanua uhusiano wa nchi mbili.