Meli 23 zilipitia Mlango wa Hormuz kwa uratibu wa Jeshi la Wanamaji la Sepah

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Wanamaji la Sepah ilitangaza: Katika saa 24 zilizopita, meli 23 aina ya mafuta, makontena na meli nyingine za kibiashara, baada ya kupata kibali, kwa uratibu na usalama uliotolewa na Jeshi la Wanamaji la Sepah, zilipitia Mlango wa Hormuz.

Jeshi la Wanamaji la Sepah liliongeza: Ghuba ya Uajemi ni eneo la maji linalomilikiwa na Waislamu wa nchi za eneo hilo, na uchokozi na uhalifu wa jeshi la kigaidi la Marekani ndio sababu kuu ya ukosefu wa usalama wake siku hizi. Udhibiti wa kisasa wa Mlango wa Hormuz unaendelea mara kwa mara kwa uthabiti na mamlaka.