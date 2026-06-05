Araghchi: Dunia imeshangazwa na uwezo wa Iran wa kujibu papo hapo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano na Al-Mayadeen alisema: "Ninawashukuru nchi zote za eneo ambazo zilichukua jukumu katika mazungumzo, ziliwasiliana na Amerika na kuishinikiza."

Aliongeza: "Katika wakati wowote, vikosi vyetu vya silaha viko tayari kuanza tena vita na kushambulia Israel."

Araghchi alifafanua: "Kwa sasa hakuna muundo wa mazungumzo. Tunabadilishana ujumbe na Waamerika."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alisema: "Waamerika wameugusa uwezo wa Iran katika vita hivi vya siku 40. Amerika ilidhani Iran ni nchi dhaifu katika Asia ya Magharibi, na kwa kutumia dhana hiyo ilianza vita. Katika vita vya siku 40, walihamisha uwezo wao wote na nguvu zao ili kuharibu Iran ndani ya siku chache na kuilazimisha kujisalimisha."

"Kujisalimisha bila masharti hakutawahi kutokea kamwe"

Araghchi alisema: "Sharti lao la kwanza, kama vile Trump alivyotangaza siku ya kwanza ya vita, ni kujisalimisha bila masharti, na jambo hili hakitawahi kutokea kamwe."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alisema: "Amerika ilijaribu kupitia matakwa yasiyo ya kikweli kama vile kubadilisha mfumo, na jambo hili halikutokea."

Araghchi akizindua kuwa Waamerika walidhani kwamba watu wangejitokeza mitaani dhidi ya mfumo, wakati watu walijitokeza mitaani kuunga mkono mfumo, alisema: "Makadirio yao yote yalikuwa makosa. Walitaka kuharibu uwezo wa Iran wa makombora, lakini haukuharibiwa."

Alisisitiza: "Kama Trump ana akili, hatarudi tena kwenye vita." Araghchi alisema: "Tina umoja wa kitaifa na mshikamano wa kijamii, azma na dhamira ya kupinga kila uchokozi dhidi ya nchi yetu."

Araghchi akisisitiza kuwa hali ya kijeshi ya Iran sasa ni bora kuliko kabla ya kuanza kwa vita, alisema: "Tuna uwezo wa kuendelea na vita kwa muda wowote, na hii haimaanishi kwamba tunataka vita."