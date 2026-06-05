Mtangazaji wa Kuwait Zainab Dashti Ahukumiwa Miaka Mitatu Jela kwa Tuhuma za Kuunga Mkono Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwandishi na mtangazaji wa televisheni kutoka Kuwait, Zainab Dashti, ameripotiwa kuhukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela kutokana na kile kilichotajwa kuwa ni kuunga mkono Iran.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, uamuzi huo wa mahakama umechukuliwa kufuatia tuhuma zinazomhusisha na kauli au misimamo yake ya wazi kuhusu kuunga mkono Iran, jambo lililoibua mjadala katika mazingira ya kisiasa na kijamii nchini humo.

Taarifa zaidi zinasema kuwa kesi hiyo imezua hisia tofauti, huku baadhi wakiona ni suala la uhuru wa maoni, na wengine wakilitafsiri kama suala linalohusiana na usalama wa taifa na msimamo wa kisiasa.