Putin: Iran Haina Nia ya Silaha za Nyuklia, Aunga Mkono Kusitishwa kwa Hatua za Kijeshi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa Iran haina mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, na ameunga mkono hatua za kupunguza au kusitisha operesheni za kijeshi katika eneo hilo kwa lengo la kuimarisha amani.

Putin ameeleza kuwa haoni dalili zinazoonyesha kuwa Iran inatafuta silaha za nyuklia, bali anaamini kuwa Iran ina haki ya kutumia urani kwa madhumuni ya kiraia na miradi ya amani kama nishati na maendeleo ya teknolojia.

Aidha, amesisitiza kuwa kuunga mkono kusitishwa kwa hatua za kijeshi ndani na karibu na Iran ni uamuzi wa busara unaoweza kusaidia kufanikisha utulivu wa kudumu na kuzuia ongezeko la mivutano katika eneo hilo nyeti la kimkakati.

Amehitimisha kwa kusisitiza umuhimu wa diplomasia na mazungumzo kama njia bora ya kutatua changamoto za kimataifa na kuhakikisha usalama wa kikanda.