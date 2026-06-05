Iran Yadai Meli za Marekani Zimeondoka Bahari ya Oman Baada ya Onyo la Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Jeshi la Majini la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetangaza kuwa meli za kivita za Marekani, USS Truxtun na USS Mason, zimeondoka katika Bahari ya Oman kuelekea Bahari ya Hindi baada ya kile kilichoelezwa kuwa hatua za onyo zilizochukuliwa na vikosi vya Iran.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Jeshi la Majini la Iran lilifyatua risasi za onyo kama sehemu ya operesheni za kukabiliana na kile lilichokiita “uchokozi wa baharini” wa Jeshi la Majini la Marekani katika eneo hilo nyeti la kimkakati.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa vikosi vya Iran vilisisitiza umuhimu wa pande za Marekani na Israel kusitisha kile kilichoelezwa kama vitendo vya “uharamia na uchokozi wa baharini” dhidi ya usalama wa majini katika eneo hilo.

Aidha, Jeshi la Majini la Iran limeonya kuwa endapo meli za kijeshi za adui zitaendelea kuingia katika maeneo ya karibu au kurudi tena, Iran iko tayari kutumia makombora ya masafa marefu zaidi ili kulinda maslahi yake na usalama wa majini.

Tukio hilo linaongeza tena mvutano wa kijeshi katika Bahari ya Oman, eneo ambalo limekuwa likishuhudia misuguano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya Iran na vya Marekani katika miaka ya hivi karibuni.