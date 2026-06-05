Kushindwa kwa Berlin kupata kiti cha Baraza la Usalama ni kwa sababu ya unafiki wa watawala wa Ujerumani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Esmaeil Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii, akijibu kushindwa kwa Ujerumani kupata kura za chini zinazohitajika katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuchaguliwa kuwa mmoja wa wanachama 10 wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alisema: "Kushindwa kwa Ujerumani kupata kiti cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, ni ishara ya wazi ya kupinga kwa jumuiya ya kimataifa mtazamo usiowajibika na wa unafiki wa wasimamizi wa nchi hii kuhusu mauaji ya kimbari ya Wapalestina na pia uvamizi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran."

Aliongeza: "Tukumbuke kwamba Ujerumani ni mmoja wa wauzaji wakubwa wa silaha za kuuwa kwa utawala wa Kizayuni, ulikuwa unahalalisha mauaji ya kimbari ya Wapalestina, na wakati wa uvamizi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, badala ya kuzingatia kanuni za kimataifa na kulaani uvamizi huu, ulielezea hivi: 'Kazi chafu ambayo Israel anafanya kwa ajili yetu sote'."

Baghaei alisisitiza: "Nchi hii hata ilinyamaza kuhusu uhalifu wa kivita wa mauaji ya wanafunzi 170 katika mji wa Minab kwa makombora ya Marekani."

Alisema: "Dunia inabadilika, na mataifa yanahukumu madai ya kuunga mkono sheria za kimataifa kwa tabia halisi za serikali. Kupuuza mabadiliko haya kutaleta gharama za kidiplomasia."