Mohsen Rezaee: Tumesimama imara na mshirika wetu Hezbollah

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaee, akiwapongeza Waislamu wote duniani kwa sikukuu kuu ya Ghadeer Khumm, aliita Imama kuwa ni mwendelezo wa utume wa Mitume, na pia alikumbuka kumbukumbu ya Imam Khomeini.

Aliiita Mapinduzi ya Kiislamu kuwa ni matokeo ya kungojea na mateso ya karne mbili ya watu wa Iran, ambaye kipande chake kilichopotea alikuwa Imam Khomeini, na kwamba Iran ya kisasa ilianzishwa kweli na yeye.

Mwanachama wa Baraza la Ufuatiliaji wa Maslahi, akizindua kuwa Amerika imesaliti mazungumzo kwa mara ya tatu, alisema: "Usaliti wa kwanza ulitokea wakati wa vita vya siku 12, wa pili katika vita vya Ramadhani, na katika usaliti wa tatu, siku moja kabla ya kumalizika kwa muda wa wiki mbili wa kusitisha mapigano, Amerika ilitekeleza kizuizi cha majini, ambacho ni aina ya tangazo la vita na usaliti wa kidiplomasia. Na pia katika eneo la mapigano la Lebanon hawakutimiza ahadi zao, na huu ni uvunjaji mwingine wa ahadi kwa upande wao."

Rezaee akizungumzia mashambulizi ya hapa na pale ya Amerika katika siku chache zilizopita, alibainisha: "Trump kwa muda uliopita amewasha moto wa hapa na pale, lakini tunatumai kwamba jibu letu kali la mashambulizi yao ya mwisho litawaleta akilini."

Kuhusu hali ya kutoamini inayotawala kwenye mazungumzo, alisema: "Wanadai kwamba wataondoa kizuizi ikiwa mlango wa Hormuz utafunguliwa, wakati leo mlango wa Hormuz umefunguliwa kwa biashara – kwa nini basi wasiondoe kizuizi sasa hivi? Hivyo tunawaona wanaendelea kuzidisha kutoamini. Lazima pia waachie angalau dola bilioni 24 za fedha za Iran zilizogandishwa ili kujenga imani kidogo kwenye mazungumzo."

Meja Jenerali Rezaee kuhusu suala la Lebanon, akisisitiza kuwa ni kanuni ya ulimwengu kwamba kama nchi haiwasaidii washirika wake, haitaweza kutegemeka tena. Alikumbusha: "Hezbollah ilijitolea katika vita vya hivi karibuni na ni mshirika wetu, kwa hiyo tunamuunga mkono Hezbollah na tumejikita katika ahadi yetu. Adui alitaka kutushinikiza katika mazungumzo kwa kuiweka shinikizo Lebanon. Kwa hiyo katika kukabiliana na tishio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Dahieh na Beirut, makombora yetu yote yalikuwa tayari kuchoma kaskazini mwa maeneo yaliyokaliwa kwa nguvu, na leo tunaonya utawala huu mwovu kuwa uondoke Lebanon, na wajue kwamba Lebanon itakuwa sehemu isiyotengana ya makubaliano yoyote na kusitisha mapigano."

Kuhusu misimamo ya nchi za Ghuba, Rezaee alifafanua: "Watawala wa Kuwait, Bahrain na UAE wamekosea na bado wanaunda siasa zao kwa misingi ya mfumo wa nchi moja kuu au mbili kuu. Lazima wajue kwamba Amerika ya miaka michache ijayo haitakuwa kama Amerika ya miaka 30 iliyopita na hata kama Amerika ya leo – itakuwa dhaifu zaidi. Bila shaka majirani hawa wasitumie uungwana wetu vibaya. Tulipuuza misaada yao mikubwa kwa Saddam katika vita vya miaka nane kwa sababu ya ujirani na udugu wa Kiislamu, lakini wakati huu hatutaruhusu uungwana wetu utumiwe vibaya. Lazima waelewe kwamba maisha ya baadaye ambayo Amerika na Israel wanafikiria kwa ajili ya eneo hili kwao wenyewe yatakuwa giza, na kupoteza ardhi zao. Hata hivyo, Saudi Arabia na Qatar zimechukua siasa zenye busara zaidi."

Aliendelea: "Kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa eneo hili, ni lazima mipango na utaratibu mpya katika Ghuba ya Uajemi uundwe kwa ushiriki wa nchi za Ghuba. Pia katika ngazi nzima ya Asia ya Magharibi, ni lazima muungano uundwe kwa ushiriki wa nchi kama Iran, Uturuki, Misri, Pakistan, Saudi Arabia na nchi nyingine za eneo hili, ambao unaweza kuwa nguvu ya nne duniani."

Mwanachama wa Baraza la Ufuatiliaji wa Maslahi, akisema kuwa taifa kuu la Iran lilifutia mstari mkuu wa nchi ya Amerika, alisisitiza: "Hii itaandikwa katika historia, na vizazi vijavyo vitasema kuwa kupungua kwa ukuu wa Amerika kulitokea katika Ghuba ya Uajemi na kwa mikono ya taifa la Iran."

Mshauri wa kijeshi wa Kiongozi Mkuu wa Silaha hatimaye alisema: "Kwa unyenyekevu tunamshukuru taifa shujaa la Iran. Wajue kwamba wao ni nguvu ya mioyo ya vikosi vya silaha. Maneno ya vifijo ya watu kwenye viwanja na barabara kuhusu kujenga nchi na kutatua matatizo hayakinzani na vifijo vyao na majigambo yao mbele ya maadui."