Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hojatoleslam Mohammad Ghami, Mkuu wa Shirika la Uenezi wa Kiislamu, katika maadhimisho ya kifo cha Mwanzilishi Mkuu wa Mapinduzi, kwa kusoma upya urithi wa fikra za Imam na kurejelea kupotea kwa kiongozi mshahidi, mtafsiri pekee wa shule ya Imam, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii: "Imam wetu mwenye hekima alileta elimu yake ya kina na tasawufi katika maisha ya kijamii. Maadhimisho ya kifo cha ukweli huu unaoishi milele yanakumbusha maisha ya kiungu na ya uhodari ambayo, kwa kuwaiga Amiral Muminin (a.s.) na kwa kusimama dhidi ya wadhalimu, yalipuliza roho mpya katika mwili wa jamii."

Aliongeza: "Tulikuwa bado hatujanywea kutoka kwenye chemchemi ya msururu huu wa mwanga, kiongozi wetu mshahidi, mtafsiri pekee wa shule ya Imam, alitutoka katikati yetu; yule ambaye alifanya utukufu wa kweli wa Imam kwa kuufanyia ukweli mawazo yake. Kiongozi ambaye mwenyewe akawa mwendelezo mwekundu wa njia hii na kwa kifo chake cha kishahidi alipa umuhimu kwa ikhlasi na uhodari. Ingawa upotevu huu na majonzi ni magumu sana na yanachosha, lakini moyo una nuru kwamba: Harakati za Khomeini zinaendelea."