Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera na maandishi ya New York Times, katika wiki za hivi karibuni ndege hizi zimetumika katika mfululizo wa mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vibebavikumbi vya kivita, mizinga, na mifumo ya ulinzi wa anga ya utawala wa Kizayuni. Jeshi la utawala huu pia limethibitisha kwamba mashambulizi haya yamekuwa karibu tukio la kila siku na yamesababisha vifo vya wanajeshi kadhaa.

Gazeti linaandika kwamba matokeo ya mashambulizi haya hayakomei hasara za kijeshi tu, bali pia yanataia swali taswira ya ukuu wa teknolojia ya utawala wa Kizayuni – suala ambalo limezua wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa vikosi vya utawala huu vilivyoko Kusini mwa Lebanon.

New York Times kwa kunukuu maafisa wa Kizayuni inaripoti kwamba maafisa wa jeshi tayari tangu mapema mwaka 2024 walikuwa wameonya kuhusu uwezekano wa Hezbollah kutumia ndege zisizo na rubani za nyuzi macho – teknolojia iliyoenea wakati wa vita vya Urusi na Ukrainia. Tofauti ya ndege hizi ni kwamba hazitegemei mawimbi ya redio. Badala yake, mwendeshaji hudhibiti kwa nyaya nyembamba za nyuzi macho zinazojifungua taratibu wakati wa kuruka – sifa inayozifanya kwa kiasi kikubwa zisiathiriwe na mbinu za utawala wa Kizayuni za kukwamua kielektroniki.

Licha ya maonyo haya, kama gazeti linavyoandika, jeshi la utawala wa Kizayuni halikuchukua hatua za kutosha kukabiliana na tishio hili jipya. Hata wakati mashambulizi ya kila siku yalipoanza Aprili, baadhi ya hatua rahisi za ulinzi zilizotumika Ukrainia – kama vile kuweka nyavu za kinga kwenye vituo vya kudumu na magari ya kijeshi – hazikutekelezwa kwa wingi.

Guy Hazot, jenerali mstaafu ambaye katika miaka iliyopita alishiriki katika michakato ya kujifunza kijeshi, anasema kuwa taasisi ya usalama ya utawala huu ilijua hatari hiyo, lakini haikuishughulikia kwa uzito uliohitajika.

New York Times pia inakumbusha kwamba Hezbollah imekuwa ikianza tena hatua za kijeshi dhidi ya utawala wa Kizayuni hatua kwa hatua tangu 2014. Baada ya kuanza kwa vita vya Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, chama hiki kimezidisha mashambulizi yake ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala huu.