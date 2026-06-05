Baraza la Wawakilishi la Marekani limeukataa mpango wa kuondoa vikosi vya nchi hiyo kutoka Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Quds al-Arabi, Baraza la Wawakilishi la Marekani Alhamisi lilikataa rasimu ya azimio lililotayarishwa kwa mujibu wa Sheria ya Mamlaka ya Vita, ambalo lingeliwajibisha serikali ya nchi hiyo kuondoa vikosi vya Marekani kutoka katika mapigano yoyote nchini Lebanon bila idhini ya Bunge.

Kwa mujibu wa matokeo ya upigaji kura, mpango huu haukupitishwa kwa kura 324 dhidi, 92 ziliunga mkono na mbili zilijizuia. Kati ya hao, wawakilishi 207 wa Republican, 117 wa Democratic na mmoja huru walipiga kura dhidi ya azimio hilo.

Thomas Massie, mwakilishi wa Republican kutoka jimbo la Kentucky, alikuwa mwanachama pekee wa chama cha Republican aliyepiga kura ya kuunga mkono mpango huu. Pia Betty McCollum na Derek Tran, wawakilishi wawili wa Democratic, walirekodi kura ya "hudhurio".

Azimio hili liliwasilishwa na Rashida Tlaib, mwakilishi wa Democratic. Katika maandishi yake ilisisitizwa kwamba Bunge la Marekani halijatoa tangazo la vita wala kutoa idhini ya kisheria iliyo wazi ya ushiriki wa vikosi vya Marekani katika operesheni za kijeshi za Israel nchini Lebanon.

Tlaib pia katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, akizungumzia idadi ya watu wasio na silaha waliopoteza maisha nchini Lebanon, alitaka kusitishwa kwa mashambulizi na akatangaza kwamba utawala wa Kizayuni licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, umeongeza wigo wa mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali ya Lebanon.

Kwa upande mwingine, Hakeem Jeffries, kiongozi wa wachache wa Democratic katika Baraza la Wawakilishi, pamoja na viongozi kadhaa wa chama chake katika taarifa walitangaza kwamba kwa sasa hakuna hata kikosi kimoja cha wanajeshi wa Marekani kinachoshiriki moja kwa moja katika mapigano nchini Lebanon.

Pia walisisitiza kwamba suala la mamlaka za vita kuhusiana na Lebanon linapaswa kuchunguzwa katika mpango mwingine, ambao ungeweka utaratibu wa kuondolewa kwa vikosi vya Marekani vinavyohusika katika mapigano, na wakati huo huo ushirikiano wa kiusalama na jeshi la Lebanon na ulinzi wa maeneo ya kidiplomasia ya Marekani isitengwe.

Upigaji kura huu ulifanyika wakati siku moja kabla Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipopitisha azimio lenye lengo la kuzuia hatua yoyote ya kijeshi ya serikali ya nchi hiyo dhidi ya Iran.