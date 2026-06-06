Iraqchi akimwambia Michel Aoun: Iokoa Lebanon kutoka kwa adui yako wa kweli

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sayyid Abbas Iraqchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika ujumbe wake kwa Rais wa Lebanon kwenye mtandao wa X aliandika: “Kwa mujibu wa kauli za Bw. Aoun, inaonekana kana kwamba Iran ndiyo imeiteka sehemu moja ya tano ya ardhi ya Lebanon, imewahamisha robo moja ya Walebanon, na inaulipua nchi yako kila siku.”

Aliongeza kwa kusema: “Kama Lebanon ingekuwa chombo cha kujadiliana kwa Iran, tungekuwa tumefikia makubaliano muda mrefu uliopita. Iokoa Lebanon kutoka kwa adui yako wa kweli, Mheshimiwa Rais!”