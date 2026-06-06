Shirika la Ushirikiano la Shanghai Latangaza Msimamo wa Kuliunga Mkono Iran Dhidi ya Uvamizi wa Kizayuni na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran, Eskandar Momeni, amesema kuwa nchi zote wanachama wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai, hususan China na Russia, zimetangaza kuunga mkono kwa dhati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kukabiliana na kile alichokiita uvamizi wa Kizayuni na Marekani.



Momeni, ambaye yuko mjini Bishkek kuhudhuria mkutano wa Mawaziri wa Mambo ya Ndani wa nchi wanachama wa SCO, alisema kuwa viongozi hao walifanya majadiliano yenye tija kuhusu masuala ya usalama na changamoto za kikanda. Aliongeza kuwa mazungumzo hayo yana umuhimu mkubwa, hasa baada ya Kyrgyzstan kuchaguliwa kuwa mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka miwili.