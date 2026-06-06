Afisa Afariki katika Jeshi la Lebanon Kufuatia Shambulio la Kizayuni Kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Afisa wa Jeshi la Lebanon, Wissam Sabra, mwenye cheo cha brigedia, ameuawa pamoja na dereva wake katika shambulio la anga lililofanywa na “kikosi cha Kizayuni”.



Shambulio hilo liliilenga gari lao leo Jumamosi katika barabara ya al-Khardali–al-Jarmaq Road, karibu na eneo la Sidon, ambapo vyanzo vya habari vimeripoti tukio hilo kuwa limepelekea vifo vya watu hao wawili.