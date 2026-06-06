Afisa Afariki katika Jeshi la Lebanon Kufuatia Shambulio la Kizayuni Kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Afisa wa Jeshi la Lebanon, Wissam Sabra, mwenye cheo cha brigedia, ameuawa pamoja na dereva wake katika shambulio la anga lililofanywa na “kikosi cha Kizayuni”.
Shambulio hilo liliilenga gari lao leo Jumamosi katika barabara ya al-Khardali–al-Jarmaq Road, karibu na eneo la Sidon, ambapo vyanzo vya habari vimeripoti tukio hilo kuwa limepelekea vifo vya watu hao wawili.
6 Juni 2026 - 12:15
News ID: 1823239
Afisa wa Jeshi la Lebanon, Wissam Sabra, ameuawa pamoja na dereva wake katika shambulio la anga lililoripotiwa kufanywa na “kikosi cha Kizayuni”, lililolenga gari lao katika barabara ya al-Khardali–al-Jarmaq Road karibu na eneo la Sidon.
Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Afisa wa Jeshi la Lebanon, Wissam Sabra, mwenye cheo cha brigedia, ameuawa pamoja na dereva wake katika shambulio la anga lililofanywa na “kikosi cha Kizayuni”.
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