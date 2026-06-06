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Mohsen Rezaei: Tatizo Kuu katika Mazungumzo ni Trump Mwenyewe

6 Juni 2026 - 11:57
News ID: 1823223
Mohsen Rezaei: Tatizo Kuu katika Mazungumzo ni Trump Mwenyewe

Kamanda wa zamani wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, Mohsen Rezaei, amesema kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo ni Donald Trump mwenyewe. Ameonya kuwa iwapo vita vitaanza tena, vitaweza kuenea kutoka Bahari ya Hindi hadi Bahari Nyekundu na Bahari ya Mediterania, na kuathiri usalama wa eneo kubwa la kijiografia.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa zamani wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, Mohsen Rezaei, amesema kuwa tatizo kuu katika mazungumzo yaliyopo si masuala ya kiufundi au kisiasa, bali ni Rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump, mwenyewe.

Rezaei alionya kuwa iwapo vita vitaibuka tena katika eneo hilo, wigo wake hautabaki katika eneo moja pekee, bali utaenea kutoka Bahari ya Hindi hadi Bahari Nyekundu na Bahari ya Mediterania. Alisisitiza kuwa hali hiyo inaweza kuleta athari kubwa kwa usalama na utulivu wa eneo lote.

Aidha, Rezaei alieleza kuwa mafanikio ya mazungumzo yanategemea kuwepo kwa dhamira ya kweli ya kisiasa na kuepukwa kwa sera za shinikizo na vitisho.

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