«Uungwaji mkono thabiti» wa wanachama wa Shanghai kwa Iran dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Eskandar Momeni, ambaye alisafiri hadi Kyrgyzstan kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa SCO, siku ya Ijumaa (15 Khordad) akirejelea mkutano wa mawaziri wanachama na rais wa Kyrgyzstan, alisema kuwa katika mkutano huo «majadiliano mazuri yalifanyika kuhusu masuala ya usalama na ya kikanda.»

Bw. Momeni, akirejelea uanachama wa muda wa Kyrgyzstan katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alielezea mazungumzo haya kuwa na «umuhimu maalum» na akasema kuwa mbele ya rais wa nchi hiyo, alielezea upinzani wa Iran dhidi ya «sera ya upande mmoja» na akasisitiza «ushirikiano wa kikanda».

Waziri wa Mambo ya Ndani aliongeza kuwa katika mkutano mkuu wenyewe, «misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu masuala ya kikanda na pia uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya nchi yetu ilitolewa kwa uthabiti na kuelezwa.»

Kwa mujibu wa Bw. Momeni, nchi zote wanachama, hasa China na Urusi, zilitangaza uungwaji mkono wao thabiti kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani na zilichukua misimamo mizuri katika suala hili.

Pia alitoa habari ya kutolewa kwa «tamko zuri» mwishoni mwa mkutano huu ambalo lilijikita katika ushirikiano wa kiusalama, wa polisi na masuala kama vile kupambana na dawa za kulevya na ugaidi.

Waziri wa Mambo ya Ndani pia alitathimini mikutano ya nchi mbili kando ya mkutano huu kuwa yenye manufaa na akasema: «Mikutano kama hii yenyewe ni yenye manufaa, kwa sababu nchi katika mkutano mfupi huwasilisha maoni yao kwa ajili ya kutatua matatizo.»

Mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi wanachama wa SCO ulifanyika katika mji wa Bishkek, mji mkuu wa Kyrgyzstan, kwa kuhudhuria kwa nchi kumi wanachama zikiwemo China, Urusi, India na Iran.