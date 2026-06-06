Rezaei katika mahojiano na CNN: Iwapo uchokozi utajiridhia, wigo wa vita utapanuka

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohsen Rezaei, mshauri wa kijeshi wa Amiri Jeshi Mkuu, katika mahojiano na CNN alisisitiza kwamba makubaliano yoyote yanayowezekana kati ya Marekani na Iran yanategemea ridhaa ya serikali ya Trump kufungia dola bilioni 24 za mali za Tehran zilizofungwa. Alionya kwamba ikichozuka tena uchokozi, Marekani itaingia kwenye njia nyeusi.

Aliongeza kuwa mazungumzo yamekwama, na Trump, rais wa Marekani, anapaswa kuvunja mkwamo huo. Mpira uko uwanjani kwake.

Rezaei alisema kwamba uwezekano wa kufunguliwa kwa fedha hizi na serikali ya Trump utaunda "upeo mpya kwa ajili ya maisha ya baadaye" ya Iran na Marekani. Ikiwa Trump anataka kufikia makubaliano na Iran, dola bilioni 24 hizi ni mtihani wa kuaminiana ambao Iran inataka kufanya na Trump. Huu ni mtihani ambao Marekani inapaswa kuupitia na njia itafunguka. Hizi ni fedha za Iran, si za Marekani.

Alionya kwamba ikiwa Marekani itaanza tena mapigano, Iran itavuta vita kuvuka Ghuba ya Uajemi na pengine itapanua operesheni za kijeshi kutoka Mwembo wa Hormuz hadi Bahari ya Hindi, Mwembo wa Bab al-Mandeb, Bahari Nyekundu na Bahari ya Mediterania. Rezaei alisema: "Kwa kushambulia kambi nyingine za Marekani ambazo tayari tumewahi kuzishambulia, tutaongeza mwelekeo mwingine kwenye vita. Bila shaka uwezekano wa vita ni mdogo."

Kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya Trump na Kiongozi Mkuu, alisisitiza: "Hilo halitatokea, kwa sasa tuko katika hatua ya kwanza ya mazungumzo na Trump amekwamisha mazungumzo. Hilo halitatokea."

Kuhusu Mwembo wa Hormuz, Rezaei pia alisema kuwa Iran na Omani zina mamlaka juu ya njia hiyo muhimu ya maji ambayo sehemu moja ya tano ya mafuta na gesi asilia kimiminika duniani ilikuwa ikipita kabla ya vita, hivyo wataisimamia kwa ushirikiano. Iran itapata malipo ya matengenezo kwa sababu haipaswi kubeba gharama ya usimamizi wa mwembo.