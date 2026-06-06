Madai ya Trump: Mambo yanaenda sawa na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Donald Trump, rais wa kigaidi wa Marekani, katika kujibu swali la mwandishi wa habari kuhusu hali ya mwisho ya mazungumzo na Iran, alidai kwamba mambo yanaenda sawa kiasi na Iran.

Trump aliendelea kudai: "Tumepata mafanikio makubwa katika kushughulikia dosari ya Iran."

Bila kurejelea kushindwa kwake katika vita dhidi ya Iran, aliongeza: "Watu walitarajia bei ya mafuta kufikia dola 300 kwa pipa, lakini kwa sasa ni dola 96."

Rais wa kigaidi wa Marekani akiendeleza kauli zake zisizo na msingi alisema: "Iran haitawahi kupata silaha za nyuklia, na sasa iko katika hali ambayo haiwezi kupata silaha hii."

Alidai: "Vita vitaisha kwa njia yoyote iwezekanavyo, na bei ya mafuta itashuka."

Trump alisema: "Tuko karibu kutatua mgogoro wa Ukrainia, na ninaamini kwamba mgogoro huu utatatuliwa."

Rais wa Marekani aliendelea kusema kwamba anachunguza uwezekano wa kutuma silaha kwa Taiwan.

Rais wa Marekani kwa mara nyingine tena katika kauli zisizo na msingi na za kurudia-rudia alidai: "Tumeondoa kwa kiasi kikubwa uwezekano wa Iran kupata silaha za nyuklia. Kwa njia yoyote, jambo hili limekwisha."

Kuhusu vita na Iran alisema: "Hii si vita kwa maana halisi ya neno; bali ni mapigano ya kijeshi. Hii ni mazoezi (au mafunzo)."

Trump aliendelea na uwongo wake: "Imebakia Iran asilimia 21 hadi 22 tu ya makombora yake."