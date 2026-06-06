Hatua ya uadui ya Marekani dhidi ya Iran kabla ya mkutano wa Baraza la Magavana

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Reuters, wanadiplomasia wametangaza kwamba Marekani inaandaa rasimu ya azimio dhidi ya Iran kabla ya mkutano wa Baraza la Magavana la IAEA.

Wameongeza kuwa mkutano huu utafanyika wiki ijayo. Maelezo ya rasimu ya azimio hilo hayajabainika.

Hatua hii ya uadui ya Marekani dhidi ya Iran inakuja wakati wa mazungumzo kuhusu kurefusha mapatano ya kusitisha mapigano na kufikia makubaliano kati yao.

Saa chache tu kabla, Wizara ya Fedha ya Marekani pia ilikuwa imetangaza kuwepo kwa vikwazo vipya dhidi ya Iran.