Madai ya CENTCOM: Tulilipua malengo huko Sirik na Qeshm

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani katika Asia Magharibi katika taarifa yake ilidai kwamba muda mfupi uliopita, vikosi vya CENTCOM viliangusha ndege nne za Iran zisizo na rubani za kushambulia za njia moja ambazo zilikuwa zimerushwa kuelekea Mwembo wa Hormuz.

CENTCOM ilidai kwamba ndege hizi za kushambulia zisizo na rubani zilikuwa zinaleta tishio la mara moja kwa trafiki ya baharini katika eneo hilo, na kwamba vikosi vya Marekani vilishambulia vituo vya rada za ufukweni vya Iran huko Guruk (Sirik) na kisiwa cha Qeshm kwa lengo la kujilinda dhidi ya mashambulizi zaidi.