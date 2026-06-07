Washington inatafuta kumamua mali za Iran kwa manufaa ya nchi za Ghuba

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Russia Al-Youm, shirika la habari la Reuters kwa kunukuu chanzo alichokiita mwenye ufahamu, limesema kuwa serikali ya Marekani itatumia zana zake kuelekeza mali za Iran kwa manufaa ya washirika wake katika eneo la Ghuba.

Chanzo hiki ambacho jina lake halikutajwa, kiliongeza kuwa lengo la hatua hii ni kuunga mkono ujenzi mpya na kufidia uharibifu wa baadaye ambao inadaiwa "uwezekano mkubwa Iran itasababisha [katika siku zijazo]."

Reuters pia kwa kunukuu chanzo hiki iliripoti kuwa Waziri wa Hazara wa Marekani ameagiza timu kutathmini hali ya nchi washirika wa Washington katika Ghuba na kuandaa makadirio ya gharama za uharibifu ambao kwa madai ya taasisi hii ya Marekani, Iran imeusababisha.

Chanzo hiki kiliongeza kuwa serikali ya Marekani pia itachunguza uwezekano wa kutumia mali za Iran kwa ujenzi wa uharibifu wa zamani [katika eneo hili].