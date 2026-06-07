Velayati: Watoto ni Mstari Mwekundu wa Pamoja kwa Ubinadamu Wote

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, mshauri wa masuala ya kimataifa wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, Ali Akbar Velayati, amelaani vikali mauaji ya watoto katika vita, akisisitiza kuwa watoto ni mstari mwekundu wa pamoja kwa ubinadamu wote.

Katika ujumbe alioutuma kwenye hafla ya kuwaenzi mashahidi wa Shule ya Minab kusini mwa Iran, Velayati alisema kuwa kuuawa kwa mtoto yeyote katika sehemu yoyote duniani ni sawa na kuuawa kwa watoto wote wa wanadamu. Alibainisha kuwa ulinzi wa watoto ni jukumu la pamoja la jamii ya kimataifa na kwamba vitendo vya kuwalenga watoto katika migogoro ya kivita vinakiuka misingi ya kibinadamu na maadili ya kimataifa.

Mshauri huyo alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wahusika wa uhalifu huo na kuhakikisha haki inapatikana kwa waathirika wa vita, hususan watoto ambao mara nyingi hubeba mzigo mkubwa wa migogoro.