Kashfa Mpya Washington; Madai ya Trump kuhusu Uhusiano na Hizbullah yalikuwa ya Uongo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya «Al-Ahd», «Ali al-Muqadad» mwanachama wa kikundi cha «Uaminifu kwa Upinzani» katika bunge la Lebanon, kwa kukataa kabisa madai ya Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhusu kuwepo kwa njia za mawasiliano ya moja kwa moja na Hizbullah, alifichua uzushi mpya wa Ikulu ya Marekani.

Alisisitiza kwa uwazi: Hakuna mawasiliano ya moja kwa moja na Waamerika – wala na Trump mwenyewe wala na mtu mwingine yeyote, na kubadilishana ujumbe hufanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja tu kupitia wapatanishi na nchi kama Qatar, Saudia na Misri, ambazo zina jukumu la kusimamia mawasiliano haya – iwe na serikali ya Beirut au kupitia Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon.

Ufichuzi huu ulikuja baada ya wiki iliyopita Trump kudai kuwa alikuwa katika mawasiliano ya moja kwa moja na Hizbullah na utawala wa Israel na akapata ridhaa yao kwa usitishaji vita.

Al-Muqadad katika sehemu nyingine ya hotuba yake alidokeza kwamba hata Spika wa Bunge la Lebanon alishangazwa sana na mshtushwa na makubaliano ya upande mmoja yaliyotangazwa Washington, kwa sababu licha ya uratibu wa awali kupitia wapatanishi, Spika wa Bunge hakuwahi kutarajia matokeo kama hayo kutoka kwa maafisa wa Marekani.