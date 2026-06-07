Nia ya Nchi za Ulaya Kuwavizia Walowezi wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyanzo vya kisiasa katika mazungumzo yao na shirika la habari la Reuters vimesisitiza kuwa Ufaransa pamoja na nchi kadhaa za Ulaya zinatafuta kuishinikiza utawala wa Kizayuni kupitia vikwazo vilivyoratibiwa.

Katika ripoti hii imesemwa kuwa, vikwazo hivyo vitatekelezwa dhidi ya walowezi wa Kizayuni wanaofanya vitendo vya kinyama dhidi ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi. Vikwazo hivi vitajumuisha kufungia mali na kuzuia kusafiri.

Orodha ya Wazayuni ambao watashughulikiwa na vikwazo hivi bado haijakamilika, na inaelezwa kuwa katika siku zijazo taarifa rasmi itatolewa.

Hatua hii inakuja wakati nchi zilizotajwa zinachukuliwa kuwa miongoni mwa wateja wakuu wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Wapalestina.