Madai ya CENTCOM: Tulishambulia kusini mwa Iran kwa kujitetea na kwa amri ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Kikosi Kikuu cha Jeshi la Kigaidi la Marekani (CENTCOM) kiliripoti mashambulio kusini mwa Iran na kudai kwamba yalifanya mashambulio hayo kwa kujitetea na kwa kulipia kuangushwa kwa helikopta ya Apache ya Marekani.

Wakati huo huo na mashambulio haya, sauti za milipuko zilisikika pia katika miji ya Bandar Abbas na Sirik.

CENTCOM pia ilidai kwamba mashambulio haya yalifanywa kwa amri ya moja kwa moja ya Trump.

Kikosi Kikuu cha Jeshi la Kigaidi la Marekani pia kilidai kwamba misheni iliyotangazwa ni jibu la kulingana na uvamizi usio na sababu wa Iran.

Channel 14 ya runinga ya utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba Trump alimfahamisha Netanyahu kuhusu maelezo ya shambulio la hivi karibuni la Marekani dhidi ya Iran.