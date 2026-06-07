Jeshi la Anga la Marekani Lakabiliwa na Upungufu wa Droni za MQ-9

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, ripoti mbalimbali zimeeleza kuwa Jeshi la Anga la Marekani linakabiliwa na upungufu wa ndege zisizo na rubani aina ya MQ-9 Reaper, hali inayodaiwa kusababishwa na kusitishwa kwa uzalishaji wa baadhi ya matoleo ya droni hizo pamoja na hasara zilizopatikana katika maeneo mbalimbali ya operesheni.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Washington imechukua hatua zisizo za kawaida za kutafuta na kununua droni za MQ-9 kutoka kwa wahusika wanaomiliki ndege hizo, ili kuongeza uwezo wa operesheni zake za kijeshi.

Ripoti hizo zinaongeza kuwa Jeshi la Anga la Marekani limefanikiwa kupata idadi ndogo ya droni za MQ-9A Block 5 ambazo hazikuwa zimetumika, kutoka kwa kampuni ya kutengeneza ndege za kijeshi ya General Atomics.

Droni za MQ-9 Reaper ni miongoni mwa ndege zisizo na rubani zinazotumiwa sana na Marekani katika shughuli za upelelezi, ufuatiliaji na mashambulizi ya mbali katika maeneo mbalimbali duniani.

Hata hivyo, madai kuhusu sababu halisi za upungufu huo pamoja na kiwango cha hasara za droni hizo bado yanahitaji uthibitisho kutoka vyanzo rasmi vya Marekani.