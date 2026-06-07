Kituo cha Nyuklia cha Bushehr Chatajwa Miongoni mwa Vituo 10 Bora Duniani kwa Mwaka wa Tatu Mfululizo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, Mohammad Eslami, amesema kuwa Kituo cha Nyuklia cha Bushehr Nuclear Power Plant kimeorodheshwa miongoni mwa vituo 10 bora vya nyuklia duniani kwa mwaka wa tatu mfululizo.

Katika mahojiano ya televisheni, Eslami ambaye pia ni Makamu wa Rais wa Iran, alieleza kuwa kituo hicho kilipata alama kamili ya 100 kati ya 100 katika tathmini za kimataifa zinazopima viwango vya usalama na ufanisi wa uendeshaji. Alibainisha kuwa huu ni mwaka wa tatu mfululizo kwa Kituo cha Nyuklia cha Bushehr kupata matokeo hayo bora kwa mujibu wa tathmini za kimataifa.

Aidha, Eslami alisema kuwa tathmini hizo hufanywa na wataalamu na wakaguzi wa World Association of Nuclear Operators kupitia ukaguzi wa kina na ziara za moja kwa moja katika vituo mbalimbali vya nyuklia duniani.

Alisisitiza kuwa mafanikio hayo si madai ya ndani ya Iran, bali ni matokeo ya mchakato wa ukaguzi wa kitaalamu unaojumuisha tathmini ya shughuli za kituo, mazingira ya uendeshaji, utendaji wa wafanyakazi na viwango vya usalama. Kwa mujibu wake, Kituo cha Nyuklia cha Bushehr kimeendelea kupata alama kamili katika ukaguzi huo kwa miaka mitatu mfululizo.