Taarifa ya Hizbullah ya Kulaani Uvamizi wa Marekani na Saudia dhidi ya Iraq

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Hizbullah ya Lebanon ilitoa taarifa ikilaani uvamizi wa kikatili wa Marekani dhidi ya Iraq uliosababisha vifo na majeruhi kadhaa.

Katika taarifa ya Hizbullah kuhusu jambo hili imeelezwa: "Uvamizi huu ni ukiukaji wa wazi na hatari wa sheria za kimataifa na ni ukiukaji wa mamlaka na uhuru wa Iraq. Uvamizi huu hatari uliofanywa kwa ushiriki wa nchi ya Kiarabu, ni mwanzo wa matokeo hatari kwa eneo hili."

Hizbullah ilisisitiza: "Uvamizi huu unanufaisha tu mpango wa Marekani na Israel unaolenga kuutia eneo hili katika ukosefu wa utulivu na kujenga mifarakano kati ya umma wa Kiislamu. Ilikuwa sahihi zaidi kwa Saudi Arabia kuamkia mazungumzo na majadiliano na kufungua njia za mawasiliano za kidiplomasia na Iraq ili kusuluhisha mivutano au migogoro yoyote."

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Upinzani wa Kiislamu wa Lebanon ulitangaza kuunga mkono Iraq na taifa lake pendwa na kusisitiza: "Kumwaga damu ya Wairaq na Marekani kunaonyesha tena malengo ya uadui wa Washington dhidi ya Iraq na kuzuia utulivu wa nchi hii."

Hizbullah ilisisitiza: "Dhidi ya uvamizi huu, ni lazima mara moja kuchukuliwa msimamo mkali na wa kuwajibika wa Kiarabu, Kiislamu na kimataifa ili kukomesha sera za uadui za Marekani. Ukimya dhidi ya uvamizi huu na kuendelea kufumbia macho mbinu hii hatari, bila shaka itakuwa na matokeo hatari kwa eneo hili."