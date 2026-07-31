Kama tukio la Ashura lingetokea leo, ni simulizi gani lingekuwa gumzo zaidi kwenye mitandao ya kijamii?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Hussein Amin, mwandishi na mtafiti wa masuala ya dini, katika makala maalumu aliyoandika kwa ajili ya ABNA, amechambua kwa kina vipengele vya kimawasiliano vya tukio la Ashura na kuibua swali muhimu: Iwapo harakati ya Imam Hussein (a.s.) ingetokea katika zama zetu, zenye vyombo vya kisasa vya habari na mawasiliano, je, vyombo vya habari vingejipanga vipi, na Bibi Zaynab al-Kubra (a.s.) angesimama vipi mbele ya himaya ya uongo?

Historia inaonyesha wazi kwamba silaha ya maneno na uundaji wa taswira wakati mwingine huwa na athari kubwa zaidi kuliko upanga mkali. Aidha, kulinda mstari wa simulizi sahihi dhidi ya dhoruba ya upotoshaji ni jukumu ambalo daima limekuwa likiwabebesha uzito wanaotafuta haki na walio macho katika kuilinda kweli.

Kama Ashura Ingetokea Leo, Ni Simulizi Gani Lingekuwa Gumzo Kwenye Mitandao ya Kijamii?

Kama Ashura Ingetokea Leo, Ni Simulizi Gani Lingekuwa Gumzo Kwenye Mitandao ya Kijamii?

Na: Muhammad Hussein Amin

Mwandishi na Mtafiti wa Masuala ya Dini

Dola ya Uongo na Kupindua Ukweli katika Ardhi ya Nainawa

Katika dunia ya leo iliyojaa kelele za habari, silaha ya kwanza na yenye nguvu zaidi inayotumiwa na madola makubwa dhidi ya mkondo wa haki ni silaha nzito na ya kimya ya vyombo vya habari. Kama Ashura ingetokea katika zama zetu, vyombo vya habari vinavyotumikia mkondo wa mali na mabavu vingetangulia kuanzisha mashambulizi makubwa ya kisaikolojia dhidi ya fikra za umma hata kabla upanga haujatolewa alauni. Kwa kutumia teknolojia za kisasa na mbinu tata za vita vya kisaikolojia, vingefanya kila juhudi kuonesha harakati ya marekebisho na ya Mwenyezi Mungu ya Sayyid al-Shuhadaa (a.s.) kama uasi usio halali dhidi ya utaratibu wa jamii. Hali hii ingefanana na yaliyotokea mwaka wa 61 Hijria, ambapo Ubaydullah ibn Ziyad na Yazid walijaribu kuchafua taswira tukufu ya Imam Hussein (a.s.) mbele ya watu wasio na uelewa kwa kumtuhumu kuwa "ametoka dhidi ya khalifa wa zama zake."[1]

Kama dola kubwa ya propaganda ya Banu Umayyah ingekuwa na mitandao ya kijamii, televisheni za satelaiti na vyombo vya habari vya kimataifa, bila shaka wangehariri kwa hila hotuba za Imam Hussein (a.s.) na wafuasi wake waaminifu, wakizikata vipande ili kuupindua ukweli kwa manufaa yao. Wangetengeneza habari za uongo na kampeni zilizopangwa za upotoshaji ili kupanda mbegu za shaka na mgawanyiko miongoni mwa watu, hadi haki na batili zichanganyike. Qur'ani Tukufu inaeleza kwa ustadi mkubwa mbinu hii ya kudumu ya wanafiki na madhalimu: "Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao, lakini Mwenyezi Mungu ataitimiza nuru Yake, hata kama makafiri watachukia."[2]

Katika vita hivi visivyo na usawa na visivyozingatia maadili, mashine ya propaganda ya kambi ya giza isingeacha kutumia njia yoyote isiyo ya kimaadili. Kuzuia habari kutoka katika kambi ya haki, kuzifungia ujumbe wa mwamko wa Imam Hussein (a.s.), na kukuza nguvu ya uongo ya jeshi la Yazid vingekuwa sehemu tu ya mpango huo wa kishetani. Wangejaribu kueneza hofu katika mitandao ya mawasiliano ili kuwakatisha tamaa wale waliotaka kujiunga na msafara wa mapenzi ya haki, na kwa kuunda mazingira ya "ukimya wa kulazimishwa", wangeliwekea jabali zito la kutengwa kimawasiliano upande wa haki.

Kuzingirwa kwa Habari na Mbinu za Vita vya Kisaikolojia vya Kambi ya Batili

Miongoni mwa mikakati muhimu na yenye madhara zaidi ya vyombo vya habari vya kambi ya batili dhidi ya harakati za Mwenyezi Mungu ni kuzingira na kuzuia habari. Kama tukio la Ashura lingetokea leo, algoriti za mitandao ya kijamii na makampuni makubwa ya habari duniani zingeandaliwa kwa namna ambayo sauti ya madhulumu na ya kudai haki ya msafara wa Aba Abdillah (a.s.) isingewafikia watu huru duniani. Kwa kufunga akaunti nyingi za watumiaji na kufuta kwa utaratibu maudhui yote yanayohusiana na harakati hiyo, wangeunda kumbukumbu ya giza ya ukweli ili kilio cha huzuni cha:

"Je, yupo yeyote wa kuninusuru?"

kipotee katikati ya kelele za vyombo vya habari vya udaku na habari za burudani.[3]

Mbali na makali ya udhibiti wa habari, kampeni za kuchafua majina, mashambulizi ya mtandaoni na propaganda za kuwavunjia heshima viongozi wa kambi ya haki zingeanza mara moja kupitia vyombo vya habari vya Yazid. Kwa kutumia majeshi ya mtandaoni na roboti za intaneti, wangepandisha hashtags dhidi ya harakati ya Ashura ili kubadilisha nafasi ya shahidi na muuaji mbele ya macho ya umma. Hii ndiyo hatari kubwa ambayo Amir al-Mu'minin Ali (a.s.) alionya miaka mingi kabla ya Ashura: fitna huanza pale matamanio ya nafsi yanapochanganywa na hukumu za Mwenyezi Mungu, na batili inapovishwa vazi la haki ili ukweli uchinjwe.[4]

Pamoja na mashambulizi haya yote makubwa, historia adhimu ya madhehebu ya Shia imethibitisha kwamba damu daima huishinda upanga, na nuru ya ukweli huishinda giza la uongo. Ingawa kuzingirwa kwa habari kunaweza kwa muda mfupi kuwapotosha watu na kufunika uso wa jua kwa vumbi, ujumbe unaotokana na maumbile safi na ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu hujitafutia njia yake katikati ya miamba migumu ya upotoshaji kama chemchemi safi. Hata katika zama zetu, vyombo vya habari vinavyowajibika na watu wenye mwamko wanaweza, licha ya vikwazo vyote, kuvunja mipango tata ya himaya ya vyombo vya habari vya Magharibi kupitia uelimishaji na jihad ya kubainisha ukweli.

Bibi Zaynab al-Kubra (a.s.); Chombo cha Habari Kisicho na Mfano na Mvunja Mzingiro wa Kimawasiliano

Katika kila vita vya simulizi na mashambulizi ya propaganda, kuna haja kubwa ya kuwepo msimuliaji jasiri, mwenye elimu na mkweli ambaye atavunja ukiritimba wa habari wa adui kwa maneno yake yenye nguvu. Katika tukio kubwa la Ashura, jukumu hili muhimu lilibebwa na Aqilat Bani Hashim, Bibi Zaynab al-Kubra (a.s.), pamoja na Imam Sajjad (a.s.).

Kama Ashura ingetokea leo, hotuba za moto na za kuamsha nyoyo za Bibi Zaynab (a.s.) katika Kufa na Sham zingekuwa na athari kubwa zaidi kuliko hata mitandao mikubwa ya habari duniani. Kwa maelezo yenye hoja, hisia na ujasiri, alivunja kabisa mtandao wa uongo wa propaganda ya Banu Umayyah na kuwanyang'anya madhalimu usingizi.

Muujiza mkubwa wa Bibi Zaynab (a.s.) ulikuwa ni kwamba hakumruhusu adui mkatili kuwa msimuliaji pekee wa tukio la Karbala katika historia. Alitumia kikamilifu fursa zilizokuwapo, kama vile kutoa hotuba kali mbele ya watu waliodanganywa na kufanya mijadala ya moja kwa moja na viongozi wa ukafiri, na hivyo akafanya jihad kubwa katika uwanja wa kubainisha ukweli.

Pale Ubaydullah ibn Ziyad alipomuuliza kwa dhihaka: "Umeonaje alivyomfanyia Mwenyezi Mungu ndugu yako?"

Bibi Zaynab (a.s.) alijibu kwa maneno yaliyoshuka kama nyundo juu ya kichwa cha dhalimu: "Sikuona chochote isipokuwa uzuri."[5]

Kauli hii fupi ilikuwa kazi ya kipekee ya kimawasiliano iliyofanikiwa kuzima vita vya kisaikolojia vya adui.

Leo pia, wafuasi wa kweli wa shule ya Ashura wanabeba jukumu zito la kuiga mfano wa mwanamke huyu mtukufu kwa kushiriki kwa ujasiri, busara na maarifa katika vita vya simulizi. Hatuwezi kubaki watazamaji wasio na hatua huku taasisi za uongo zikibadilisha ukweli. Ni wajibu wetu kujifunza zana za kisasa za mawasiliano, kuzalisha maudhui bora na yenye ubunifu, na kwa nyoyo zilizojaa yakini kufikisha kwa ulimwengu ujumbe safi wa Ashura—ujumbe wa uhuru, uadilifu na kusimama dhidi ya dhuluma.

Vyanzo

[1] Ibn al-Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, Juz. 4, uk. 42.

[2] Qur'ani Tukufu, Sura As-Saff, Aya ya 8.

[3] Sayyid Abd al-Razzaq al-Muqarram, Maqtal al-Husayn (a.s.), uk. 315.

[4] Nahj al-Balaghah, Khutba ya 50.

[5] Sayyid Ibn Tawus, Al-Luhuf 'ala Qatla al-Tufuf, uk. 160.