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Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa Yatangaza Kushambulia Kambi za Marekani Kufuatia Uchokozi Dhidi ya Iran

10 Juni 2026 - 11:37
News ID: 1825277
Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa Yatangaza Kushambulia Kambi za Marekani Kufuatia Uchokozi Dhidi ya Iran

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s) yamesema vikosi vya Jeshi la Iran na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu vimeshambulia baadhi ya kambi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, vikieleza kuwa hatua hiyo ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Makao Makuu ya Kijeshi ya "Khatam al-Anbiyaa (s)" yametangaza kuwa yamelenga baadhi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia kile ilichokitaja kuwa ni uchokozi wa jeshi la Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran alfajiri ya Jumatano.

Katika taarifa iliyotolewa alfajiri ya leo, makao hayo yalisema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kujibu mashambulizi ya jeshi la Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran kwa madai ya kuangusha helikopta yake. Taarifa hiyo ilieleza kuwa vikosi vya Jeshi la Iran pamoja na walinzi wa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) vilitekeleza mashambulizi makali dhidi ya baadhi ya vituo vya Marekani katika eneo hilo.

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s) yalisisitiza kuwa Iran haitasita kujibu kwa nguvu hatua yoyote ya kijeshi itakayolenga usalama na mamlaka yake ya kitaifa, huku yakionya kuwa matokeo ya vitendo vya uchokozi yatawabebesha wahusika gharama kubwa.

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